Balıkesirspor'un Eski Başkanı Metin Kaygılaroğlu Hayatını Kaybetti

Balıkesirspor'un Eski Başkanı Metin Kaygılaroğlu Hayatını Kaybetti
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Balıkesirspor Kulübü'nün eski başkanlarından Metin Kaygılaroğlu, 86 yaşında vefat etti. Uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Kaygılaroğlu'nun cenaze töreni 1 Temmuz'da gerçekleştirilecektir. Taraftarlar ve spor camiası, Kaygılaroğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle karşıladı.

Balıkesir spor Kulübü'nün eski başkanlarından Metin Kaygılaroğlu, 86 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kaygılaroğlu, Balıkesir'deki evinde yaşamını yitirdi. Metin Kaygılaroğlu aynı zamanda ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun Büyükbabası idi.

1981-1984 ve 1986-1987 yılları arasında Balıkesir spor Kulübü Başkanlığı görevini yürüten Metin Kaygılaroğlu, kırmızı-beyazlı camiaya önemli hizmetlerde bulunmuştu. Balıkesir spor'un tarihine adını yazdıran isimlerden biri olan Kaygılaroğlu'nun vefatı, taraftarlar ve spor camiasında büyük üzüntü ile karşılandı. Evli ve iki çocuk babası olan Metin Kaygılaroğlu, aynı zamanda ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun da büyükbabasıydı.

Balıkesirspor'a sporuna yön veren isimlerden biri olarak hafızalarda yer eden Metin Kaygılaroğlu'nun cenaze töreni, yurtdışında bulunan aile yakınlarının da katılımıyla 1 Temmuz Salı günü, Zağnos Paşa Camiinden son yolculuğuna uğurlanacağı açıklandı.

Metin Kaygılaroğlu'nun vefatı sonrası Balıkesirspor sosyal medya hesaplarından bir taziye mesajı paylaştı. Mesajda "Eski başkanlarımızdan Metin Kaygılaroğlu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Merhum Kaygılaroğlu'na Allah'tan rahmet, sevenleri, yakınları, akrabaları ve camiamıza başsağlığı dileriz." - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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