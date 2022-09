Balıkesir haberleri: Balıkesir'in Kurtuluşunun 100. yılına özel senfonik konser

Kuvayı Milliye şehri Balıkesir'in, düşman işgalinden kurtulduğu günün 100. yıl dönümü, muhteşem bir senfonik konserle kutlandı. Ünlü sanatçı Müjde Kızılkan'a, 45 kişilik senfonik orkestranın eşlik etmesiyle gerçekleştirilen konser, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Kuvayı Milliye şehri Balıkesir'in kurtuluşunun 100. yılı muhteşem bir konserle kutlandı. Balıkesir Valiliği himayesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Avlu Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserde; Türk Pop Müziğinin güçlü sesi Müjde Kızılkan'a, 45 kişilik senfonik orkestra eşlik etti. Balıkesir Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı ile Balıkesir Kültür Orkestrası'ndan oluşan senfonik orkestra; Bando Albay Tarık Tal şefliğinde, Bando Yarbay Murat Keskin'in düzenlediği sevilen pop müzik eserlerini icra etti.

Şarkılar hep bir ağızdan seslendirildi

Balıkesir Kültür Orkestrası yaylı çalgılar grubunun da yer aldığı konserde; "Get Lucky", "Chandeliere", "Devil", "Uptown Funk", "Rolling in the Deep" gibi bilinen yabancı pop şarkıların yanı sıra "Sakın Gelme", "Sana İhtiyacım Var", "Yaz Dostum", "Tavla" gibi sevilen Türkçe şarkılar dinleyicilerinde eşlik etmesiyle hep bir ağızdan seslendirildi. Balıkesir'in kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları nedeniyle senfonik orkestra; 15 Eylül Perşembe günü Ayvalık Amfi Tiyatro'da ve 16 Eylül Cuma günü Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda müzikseverlerle buluşacak.

Cihat Aşkın ve Sümer Ezgü aynı sahnede

Kurtuluşun 100. yılını birçok etkinlikle kutlamayı sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Avlu Kongre Merkezi'nde dünyaca ünlü keman sanatçısı Cihat Aşkın ve Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu Sümer Ezgü'yü aynı sahnede buluşturacak. Kahramanlık türkülerinin seslendirileceği konserde Balıkesirliler, unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşayacaklar. Balıkesir'in kurtuluşunun 100. yılına özel olarak hazırlanan konserde, halk müziği çalgılarıyla yaylı orkestra için düzenlenmiş çok sayıda türkü ilk kez seslendirilecek. - BALIKESİR