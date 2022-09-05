Balıkesir haber | SOLOTÜRK, Balıkesir semalarında gösteri yapacak Magazin Haberleri Balıkesir gelişmesine göre 16 Gösteri Ekibi, Kuvayımilliye Şehri'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl kutlamalarında Balıkesir semalarında uçuş yapacak. SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi, Kuvayımilliye Şehri'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl kutlamalarında Balıkesir semalarında uçuş yapacak. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kutlamaların coşkusunu göklere taşıyacak SOLOTÜRK gösterisiyle ilgili duyuru yaptı. 6 Eylül Salı Günü 18.00'de gerçekleştirilecek gösteri için tüm Balıkesirlileri Merkez Havalimanı'na bekleyen Şıldak, herkesi nefesleri kesecek heyecanlı coşkuya davet etti. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin Balıkesir Magazin Haberler

Haberler ›› Magazin ›› Balıkesir haber | SOLOTÜRK, Balıkesir semalarında gösteri yapacak - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.