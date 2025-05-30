Balıkesir'de Edebiyat ve Müzik Buluşması: 'Şiirle Şarkı, Şarkıyla Şiir' Etkinliği

Balıkesir'de Edebiyat ve Müzik Buluşması: 'Şiirle Şarkı, Şarkıyla Şiir' Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de düzenlenen 'Şiirle Şarkı, Şarkıyla Şiir' etkinliği, Edebiyat ve Müzik Akademisi öğretmenlerinin buluşmasına ev sahipliği yaptı. Öğretmenler, müzik eşliğinde bestelenmiş şiirlerini seslendirdi.

Balıkesir'de Milli Eğitim Müdürlüğünde bünyesinde bulunan Edebiyat Akademisi ve Müzik Akademisinde yer alan öğretmenler "Şiirle Şarkı, Şarkıyla Şiir" etkinliğinde bir araya geldi. Öğretmenler müzik eşliğinde bestelenmiş şiirlerini icra ettiler.

2 Akademinin ortak olarak gerçekleştirdiği "Şiirle Şarkı, Şarkıyla Şiir" etkinliği BM 75. Yıl Gençlik Merkezi konferans salonda gerçekleştirildi. Edebiyat Akademisinin şiir, Müzik Akademisinin ise şarkı kısmını üstlendiği faaliyette öğretmenler şiir ve şarkı dolu güzel bir gece geçirme fırsatı yakaladı.

Edebiyat Akademisi Koordinatörü Bedia Narlı ve öğretmenlerce belirlenen 25 adet şiir sırası ile Bedia Narlı ve öğretmenler tarafından okunurken; Müzik Akademisi Koordinatörü Evrim Tan' da şiirlerin bestelenmiş hallerini kanun sanatçısı Anıl İbrahim Yıldırım ile birlikte seslendirdi. Okunan şiirlere yönelik bilgiler öğretmenlerle paylaşıldı. Bestekarları ve yazılma hikayelerine yönelik bilgiler verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
İstanbul'da dev operasyon: 4,5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi

Jandarmanın el attığı her bavuldan balya balya para çıktı
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Luka Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu

Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Efecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza ayrılıyor mu? Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

Örnek aile olarak gösteriliyordu! Survivor'da yasak aşk skandalı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 3 yaralı

Cezaevi ziyaretinden dönen aileye kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi

Kerem evlendi! İşte gözlerden uzak tuttuğu eşi
Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı
Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak Cannes yorumu

Nurgül Yeşilçay'dan bomba Cannes yorumu
3,5 metre uzunluğundaki yılan, tuvaletini yapan adamın penisini parçaladı

3,5 metre uzunluğundaki yılan, tuvaletini yapan adamın penisini parçaladı
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Metruk binadaki poşetleri açan hurdacılar hemen telefona sarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.