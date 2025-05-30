Balıkesir'de Edebiyat ve Müzik Buluşması: 'Şiirle Şarkı, Şarkıyla Şiir' Etkinliği

Balıkesir'de Milli Eğitim Müdürlüğünde bünyesinde bulunan Edebiyat Akademisi ve Müzik Akademisinde yer alan öğretmenler "Şiirle Şarkı, Şarkıyla Şiir" etkinliğinde bir araya geldi. Öğretmenler müzik eşliğinde bestelenmiş şiirlerini icra ettiler.

2 Akademinin ortak olarak gerçekleştirdiği "Şiirle Şarkı, Şarkıyla Şiir" etkinliği BM 75. Yıl Gençlik Merkezi konferans salonda gerçekleştirildi. Edebiyat Akademisinin şiir, Müzik Akademisinin ise şarkı kısmını üstlendiği faaliyette öğretmenler şiir ve şarkı dolu güzel bir gece geçirme fırsatı yakaladı.

Edebiyat Akademisi Koordinatörü Bedia Narlı ve öğretmenlerce belirlenen 25 adet şiir sırası ile Bedia Narlı ve öğretmenler tarafından okunurken; Müzik Akademisi Koordinatörü Evrim Tan' da şiirlerin bestelenmiş hallerini kanun sanatçısı Anıl İbrahim Yıldırım ile birlikte seslendirdi. Okunan şiirlere yönelik bilgiler öğretmenlerle paylaşıldı. Bestekarları ve yazılma hikayelerine yönelik bilgiler verildi. - BALIKESİR