Bali Tatili Devam Ediyor

Dizisi final yapar yapmaz soluğu Bali'de alan oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabında tatilden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor.

Oyuncu, deniz kenarında bikinisi ile yürüyüş yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram'da yayınladı.

En doğal haliyle kamera karşısına geçen Özberk'in paylaşımı sosyal medyada yine gündem oldu.

Snob Magazin / Magazin