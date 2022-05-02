Bali Tatili Devam Ediyor
Snob Magazin - Magazin
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Oyuncu Burcu Özberk'in Bali tatili devam ediyor. Ünlü oyuncu deniz kenarında bikinisi ile paylaştığı fotoğraflar ise gündem oldu.
Dizisi final yapar yapmaz soluğu Bali'de alan oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabında tatilden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor.
Oyuncu, deniz kenarında bikinisi ile yürüyüş yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram'da yayınladı.
En doğal haliyle kamera karşısına geçen Özberk'in paylaşımı sosyal medyada yine gündem oldu.
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