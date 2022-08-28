Bal Dudak' Kliplendi

Nergis Kılıç müzik yolculuğuna ilk adımını sözü ve müziği kendisine ait olan 'Bal Dudak' ile attı. Kıpır kıpır bir yaz şarkısı olan 'Bal Dudak'ın yönetmen koltuğunda Ahmet Can Tekin otururken, kısa sürede güzel bir başarı yakalayan klibin çekimleri ise Şile'de gerçekleşti.

Müziğin bir mucize olduğunu söyleyen Nergis Kılıç, "Benim duygularımdan ortaya çıkan bana ait olan şarkıların da duygu fabrikamdan çıkıp hayata geçmesi lazım dedim. Müzik kendimi bildim bileli var olan beni besleyen hayatıma katkı sağlayan en güzel şeylerin başında. Sözü ve müziği bana ait olan ilk bestemi 16 yaşımda yaptım. Duygularını yoğun yaşayan, duygularını açıkça ifade etmeyi çok seven biriyim. Şarkılarımı kendimle, söz ve müziklerimle bütünleştirmeye böyle başladım. Aşk insana sevgi, heyecan, paylaşım, tutku, mutluluk ve birlik hissi veriyor. 'Bal Dudak' aslında sembolik bir kavram, duyguların yoğun olduğu noktada ifadeyi güçlendirmek için kullanılan benim dizelerime de notalarla karşılık bulmuş ve enerjisini bu duygu yoğunluğundan alan bir parça haline geldi." dedi.

'Bal Dudak' dijital platformlarda yerini aldı.