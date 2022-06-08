Bakan Nebati skeci gündem olmuştu! Güldür Güldür ekibi bu kez 6'lı masa liderlerini taklit etti - Haberler

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show, son zamanlarda siyasi skeçleri ile gündeme geliyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin taklit edildiği bir skeç yayınlayan program, izleyicilerden ve Bakan'ın kendisinden de övgü almıştı.

MUHALEFET LİDERLERİNİ TAKLİT ETTİLER

Güldür Güldür'ün 11 Haziran'da ekrana gelecek yeni bölümünün fragmanında ise 6'lı masa skecinden görüntülere yer verildi.

Programın yeni bölümünde sevilen oyuncular; DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı taklit edecek.