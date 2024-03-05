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Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? 4. Bölüm

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Bahar yeni bir başlangıca adım atmışken bütün aile Umay'ın hastaneye kaldırılma haberiyle sarsılır. Yavuzoğlu ailesi içinde hesaplaşma yaşanırken hastaneye gelen Cihan Taşkeski, Evren ve Timur'u karşı karşıya getirir. Cihan'ın gelişi Bahar için de yeni bir sınav olur. Bahar, Umay'la arasındaki sorunları düzeltmeye çalışırken Timur'u evde büyük bir sürpriz beklemektedir; Parla! Timur'un açığını yakalayan Bahar, bir yandan şüphesiyle sınanırken diğer yandan yeni başladığı hastane macerasında mücadele etmeye devam edecektir.

'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 4. Bölümünde;

Bahar yeni bir başlangıca adım atmışken bütün aile Umay'ın hastaneye kaldırılma haberiyle sarsılır. Yavuzoğlu ailesi içinde hesaplaşma yaşanırken hastaneye gelen Cihan Taşkeski, Evren ve Timur'u karşı karşıya getirir.

Cihan'ın gelişi Bahar için de yeni bir sınav olur. Bahar, Umay'la arasındaki sorunları düzeltmeye çalışırken Timur'u evde büyük bir sürpriz beklemektedir; Parla!

Timur'un açığını yakalayan Bahar, bir yandan şüphesiyle sınanırken diğer yandan yeni başladığı hastane macerasında mücadele etmeye devam edecektir.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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