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Bahar Öztan... BAYRAM MORALİ!

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Bahar Öztan... BAYRAM MORALİ!

Bir süredir sağlık sorunları nedeni ile keyifsiz günler yaşayan Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Bahar Öztan bayramda moral depoladı..

Teyzesi Yüksel Çaktı, kuzeni Yeşim Çaktı, Avukat arkadaşı Kübra Oktay, arkadaşı Aysun Akdağ, oğlu Yiğit Çolak, oğlunun abisi Ateş Çolak gamzeli güzel Bahar Öztan'ı yalnız bırakmadı.

Bahar Öztan... BAYRAM MORALİ!

Kahvaltı ile başlayan sohbet gün boyu Bahar Öztan'ın Bodrum'daki evinde sürdü.

Kanseri 3 kez yenerek her defasında hayata yeniden merhaba diyen Bahar Öztan şu sıralar yeniden savaşıyor.

Doktor kontrolünde olan Gamzeli güzel, tedavisinden vakit buldukça oğlu Yiğit Çolak ile sahibi oldukları otelin sezon öncesi tadilatlarını kontrol ediyorlar..

Bahar Öztan... BAYRAM MORALİ!

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