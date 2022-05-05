Bahar Öztan... BAYRAM MORALİ!

Teyzesi Yüksel Çaktı, kuzeni Yeşim Çaktı, Avukat arkadaşı Kübra Oktay, arkadaşı Aysun Akdağ, oğlu Yiğit Çolak, oğlunun abisi Ateş Çolak gamzeli güzel Bahar Öztan'ı yalnız bırakmadı.

Kahvaltı ile başlayan sohbet gün boyu Bahar Öztan'ın Bodrum'daki evinde sürdü.

Kanseri 3 kez yenerek her defasında hayata yeniden merhaba diyen Bahar Öztan şu sıralar yeniden savaşıyor.

Doktor kontrolünde olan Gamzeli güzel, tedavisinden vakit buldukça oğlu Yiğit Çolak ile sahibi oldukları otelin sezon öncesi tadilatlarını kontrol ediyorlar..

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