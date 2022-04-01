Bahar Candan, yaşlı bir adamla öpüşürken görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bahar Candan, yaşlı bir adamla öpüşürken görüntülendi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

Al Sana Haber programında yorumculuk yapan ve geçtiğimiz günlerde tanıştığı bir şahsın otel odasında gizlice görüntülerini çektiğini ileri sürerek şikayetçi olan Bahar Candan, kendisinden yaşça büyük bir erkekle öpüşürken görüntülendi.

Seneler önce katıldığı moda programıyla adını duyuran ve şimdilerde YouTube'da yayınlanan Al Sana Haber programında yorumculuk yapan 24 yaşındaki Bahar Candan, kendisinden yaşça büyük bir kişiyle görüntülendi.

YAŞLI ADAMLA ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Gazete Magazin'de yer alan görüntüde, Bahar Candan'ın kendisinden yaşça büyük bir adamla bir mekanın önünde öpüşüyor. Candan'ın görüntülendiğini fark eden güvenlik görevlileri, basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı. Kimliği bilinmeyen adamla samimi şekilde görüntülenen Candan, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Bahar Candan, yaşlı bir adamla öpüşürken görüntülendi

GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKEN KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Bahar Candan, "Sana marka yaratalım, ünlülerle çalışırsın" vaadinde bulunan kişiyle bir oteldeki partide buluştu. Partiden sonra adamla odaya çıkan Candan, bir süre sonra odadan çıkmak istedi. 'Seninle işim bitti' diyerek sinkaflı sözler söyleyen adam, Candan'ı odadan kovdu. Kendisine tuzak kurularak görüntülerinin çekildiğini söyleyen Candan, otelden çıkınca karakola giderek şikayetçi oldu.

Bahar Candan, yaşlı bir adamla öpüşürken görüntülendi

Bahar Candan, yaşlı bir adamla öpüşürken görüntülendi

Bahar Candan, yaşlı bir adamla öpüşürken görüntülendi

Bahar Candan, yaşlı bir adamla öpüşürken görüntülendi

Bahar Candan, yaşlı bir adamla öpüşürken görüntülendi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Söylemezsem Olmaz, Bahar Candan, Beyaz Tv, Cinsellik, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

mehmet can:

sonra niye başımızdan belalar eksik olmuyor. Ahlaksızlık hat safhada! Allah bu milleti cezalandırıyor. Dua edin sadece ekonomik olarak cezalandırsın. Deprem olursa kan gövdeyi götürür o zaman Ahlaklanırız sanırım

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title