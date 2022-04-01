Bahar Candan, yaşlı bir adamla öpüşürken görüntülendi

Seneler önce katıldığı moda programıyla adını duyuran ve şimdilerde YouTube'da yayınlanan Al Sana Haber programında yorumculuk yapan 24 yaşındaki Bahar Candan, kendisinden yaşça büyük bir kişiyle görüntülendi.

YAŞLI ADAMLA ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Gazete Magazin'de yer alan görüntüde, Bahar Candan'ın kendisinden yaşça büyük bir adamla bir mekanın önünde öpüşüyor. Candan'ın görüntülendiğini fark eden güvenlik görevlileri, basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı. Kimliği bilinmeyen adamla samimi şekilde görüntülenen Candan, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKEN KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Bahar Candan, "Sana marka yaratalım, ünlülerle çalışırsın" vaadinde bulunan kişiyle bir oteldeki partide buluştu. Partiden sonra adamla odaya çıkan Candan, bir süre sonra odadan çıkmak istedi. 'Seninle işim bitti' diyerek sinkaflı sözler söyleyen adam, Candan'ı odadan kovdu. Kendisine tuzak kurularak görüntülerinin çekildiğini söyleyen Candan, otelden çıkınca karakola giderek şikayetçi oldu.