Bahar Candan gündemden düşmüyor! Bu sefer de basın mensuplarının önünde aşka geldi

Yıllar önce katıldığı moda programlarıyla adını duyuran ve son olarak bir magazin programında yorumculuk yapan Bahar Candan, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

YAŞLI BİR ADAMLA ÖPÜŞTÜ

Sosyal medya hesabından yayınladığı pozlardan dolayı konuşulan Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde kendisinden yaşça büyük bir adamla mekandan çıkarken görüntülendi. Herkesin içinde yanındaki adamla sohbet eden Candan'ın adamı dudağından öpmesi herkesi şaşkına çevirdi. Basın mensuplarını fark eden güvenlik görevlileri ise görüntü alınmaması için büyük çaba sarf etti.

KENDİSİNİ DOLANDIRAN ADAMDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Bahar Candan, daha önce yeni tanıştığı bir adamın "Sana marka yaratalım, ünlülerle çalışırsın" vaadiyle kandırıldı. Adamla buluşmak için otel odasına giden Candan, sohbetin ilerleyen dakikalarında odadan çıkmak istedi. "Seninle işim bitti" diyerek sinkaflı sözler söyleyen adam, Candan'ı odadan kovdu. Yaşadıklarından dolayı panik yaşayan Candan, karakola giderek şikayetçi oldu.