Bahar Candan gündemden düşmüyor! Bu sefer de basın mensuplarının önünde aşka geldi
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Açıklamaları ve pozlarıyla sık sık adından söz ettiren 24 yaşındaki Bahar Candan, bu sefer de özel hayatıyla konuşulmaya başladı. Candan, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına aldırış etmeden herkesin önünde yaşlı bir adamla öpüştü.
Yıllar önce katıldığı moda programlarıyla adını duyuran ve son olarak bir magazin programında yorumculuk yapan Bahar Candan, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.
YAŞLI BİR ADAMLA ÖPÜŞTÜ
Sosyal medya hesabından yayınladığı pozlardan dolayı konuşulan Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde kendisinden yaşça büyük bir adamla mekandan çıkarken görüntülendi. Herkesin içinde yanındaki adamla sohbet eden Candan'ın adamı dudağından öpmesi herkesi şaşkına çevirdi. Basın mensuplarını fark eden güvenlik görevlileri ise görüntü alınmaması için büyük çaba sarf etti.
KENDİSİNİ DOLANDIRAN ADAMDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Bahar Candan, daha önce yeni tanıştığı bir adamın "Sana marka yaratalım, ünlülerle çalışırsın" vaadiyle kandırıldı. Adamla buluşmak için otel odasına giden Candan, sohbetin ilerleyen dakikalarında odadan çıkmak istedi. "Seninle işim bitti" diyerek sinkaflı sözler söyleyen adam, Candan'ı odadan kovdu. Yaşadıklarından dolayı panik yaşayan Candan, karakola giderek şikayetçi oldu.