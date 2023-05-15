Bahadır Yenişehirlioğlu... ARTIK MİLLETVEKİLİ!
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14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Manisa AK Parti'den 1. sıradan milletvekili adayı olan ünlü oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçildi.
14 Mayıs 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları netleşmeye başladı. Sandıkların yüzde 98'e yakını açıldı.
RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE MECLİSE GİRDİ
Payitaht Abdülhamit dizisinde "Tahsin Paşa" karakterine hayat veren Bahadır Yenişehirlioğlu Ak Parti'den Manisa 1. sıradan aday olmuştu.
2023 seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa'dan milletvekili seçildi.
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023
Kaynak: Magazinkolik / Magazin