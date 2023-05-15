Bahadır Yenişehirlioğlu... ARTIK MİLLETVEKİLİ!

14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Manisa AK Parti'den 1. sıradan milletvekili adayı olan ünlü oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçildi.