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Bahadır Yenişehirlioğlu... ARTIK MİLLETVEKİLİ!

Bahadır Yenişehirlioğlu... ARTIK MİLLETVEKİLİ!

Magazin Haberleri

14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Manisa AK Parti'den 1. sıradan milletvekili adayı olan ünlü oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçildi.

14 Mayıs 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları netleşmeye başladı. Sandıkların yüzde 98'e yakını açıldı.

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE MECLİSE GİRDİ

Payitaht Abdülhamit dizisinde "Tahsin Paşa" karakterine hayat veren Bahadır Yenişehirlioğlu Ak Parti'den Manisa 1. sıradan aday olmuştu.

2023 seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa'dan milletvekili seçildi.

Manisa Seçim Sonuçları
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2019
Manisa Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Bahadır Yenişehirlioğlu Milletvekili 14 Mayıs Manisa Magazin Haberler

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