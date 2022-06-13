Babalar Günü'ne Özel Şarkı

Kelimelerin ve duyguların notaya döküldüğü "Babam" isimli tekli ile dinleyiciyi anılara götürecek olan Emrah Çalapkulu, bu şarkı için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Çalapkulu, "Her şarkım gibi 'Babam' adlı yeni şarkımın da yeri bende çok ayrı. Güzel işler başardığımı düşünüyorum. Kendime ve şarkıma güvenim sonsuz" dedi.

"Babam" 14 Haziran'da tüm dijital platformlarda.

Snob Magazin / Magazin