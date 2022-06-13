Babalar Günü&#039;ne Özel Şarkı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Babalar Günü'ne Özel Şarkı

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Babalar Günü'ne Özel Şarkı

Şarkıcı Emrah Çalapkulu'dan, dinleyen herkesin duygularına tercüman olacak yepyeni bir şarkı geldi.

Kelimelerin ve duyguların notaya döküldüğü "Babam" isimli tekli ile dinleyiciyi anılara götürecek olan Emrah Çalapkulu, bu şarkı için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Çalapkulu, "Her şarkım gibi 'Babam' adlı yeni şarkımın da yeri bende çok ayrı. Güzel işler başardığımı düşünüyorum. Kendime ve şarkıma güvenim sonsuz" dedi.

"Babam" 14 Haziran'da tüm dijital platformlarda.

Snob Magazin / Magazin

Emrah Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title