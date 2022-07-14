Babadağ'da Serdar Ortaç rüzgarı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Babadağ'da Serdar Ortaç rüzgarı

İhlas Haber Ajansı - Magazin
 - Güncelleme:
Babadağ'da Serdar Ortaç rüzgarı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ'da 'Eğlence Dorukta' etkinliği çerçevesinde bir dizi konser düzenlenirken, Babadağ'ın son konuğu ünlü şarkıcı Serdar Ortaç oldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ'da 'Eğlence Dorukta' etkinliği çerçevesinde bir dizi konser düzenlenirken, Babadağ'ın son konuğu ünlü şarkıcı Serdar Ortaç oldu.

Bin 200 metre yükseklikte düzenlenen etkinliğin birinci gününde Cem Adrian, ikinci gününde Hande Yener, üçüncü gününde Murat Dalkılıç, dördüncü gününde Afara Uğur Arslan, beşinci gününde Volkan Konak ve altıncı gününde ise Serdar Ortaç sahne aldı. Babadağ'daki bir işletme tarafından gerçekleştirilen konserler serisinin son konuğu olan Serdar Ortaç'ın konseri ise yoğun katılım gerçekleştirildi. Ünlü şarkıcı Ortaç, konser boyunca dinleyenlerine coşkulu anlar yaşattı. Şarkılarını seslendiren Serdar Ortaç izleyenleri kendine hayran bırakırken, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Ölüdeniz Mahallesi Serdar Ortaç Muğla Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title