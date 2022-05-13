Ayta Sözeri… SAHNEDEKİLER SEYİRCİDEN DAHA KALABALIKTI!...

Kerki Solfej yaz konserleri kapsamında bu yazın ilk Harbiye Açıkhava konserini gerçekleştiren sanatçı, Muammer Ketenci imzalı pembe elbisesiyle sahneye çıktı. Dördüncü kez açık havada sevenlerinin karşısına çıkan sanatçı, konserinin açılışını 'Daha Yolun Başındayım' şarkısıyla yaptı.

Seyircilerin çok fazla ilgi göstermediği konserde üst sıralar tamamen olmak üzere salonda büyük boşluklar vardı. Ayrıca Sözeri'nin geçen yıl ki repertuarında çok fazla değişikliğe gitmediği yenilikleri sadece dansçılarıyla gerçekleştirmeye çalıştığı görüldü…

Eskiden sanatçı dostlarının da ilgi gösterdikleri konsere bu yıl sanat dünyasından sadece Suzan Kardeş, tiyatro sanatçısı Mehmet Çepiç ve Neslihan Yeldan katıldılar…

Sezen Aksu'nun Hediyesi Sözeri'yi Isıttı

Sahnede üşüyen sanatçı Sezen Aksu'nun kendisine hediye ettiği pembe renk üstü giyen sanatçı: "Sezen'e kısa geldiğinden bana hediye etti. Sağ olsun bu serin havada içim ısınacak." sözleriyle alkış aldı…

Dans Şovları Geceye Damga Vurdu

Harbiye'ye özel 16 dançı, 8 dansöz şovuyla sevenlerine görsel şölen yaşatan Ayta Sözeri, eğlenceyi ikiye katladı. Oryantal Didem'in de sahneye çıktığı akşamda Didem dansıyla gecenin en önemli kısmına imza attı…

Harbiye Açıkhava'ya Özel Şovlar

Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ayta Sözeri, Harbiye Açıkhava konserine çok kısa bir sürede 132 kişilik bir ekiple hazırlandıklarını belirtti. Büyük bir özveriyle yeni sezona hazırlandıklarını Sözeri: "Bu konserde bugüne kadar kullanılmamış şeyleri kullandık. Ülkenin en yetenekli dansçılarıyla çalıştığımı düşünüyorum. Drag Queen gibi genellikle kulüplerde görmeye alışık olduğunuz şeylerin aslında şov hayatına katılması gerektiğini göstermeye çalıştım. Bunu ben yapmalı mıydım onu bilmiyorum ama bundan sonra bütün popçu arkadaşlarım kullanacaklardır herhalde." dedi.

Sanatçı, finali 'Yanayım Yanayım' şarkısıyla yaptı.

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