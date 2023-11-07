Aysen Bingör, sürpriz doğum günü partisiyle şaşırdı

Aysen Bingör, İstanbul'da bir mekanda düzenlenen sürpriz doğum günü partisiyle çok şaşırdı. Bingör, mekan çalışanlarına ve sahiplerine teşekkür etti.

Sürpriz pastayı sahneye gelince çok şaşıran Bingör, "Çok şaşırdım, hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ne kadar mutlu oldum bilemezsiniz" diyerek, mekan çalışanlarına ve sahiplerine teşekkür etti.

Yaşını söylemeyip saklayan Bingör, İstanbul'da Kanlıca Paysage'den başka bir mekanda sahne almadığını, ayda en az 2 kez burada müzik yaptığını sözlerine ekledi.

Bingör, gece boyunca sevilen şarkılarını seslendirerek, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatırken izleyiciler de biran bile yerlerinde oturmayarak bol bol göbek attılar...