Ayşegül Coşkun'a Tahran'da Yoğun İlgi

'Motreb' filmiyle yakaladığı başarının ardından 'Made İn İran' dizisinde izleyici ile buluşan Ayşegül Coşkun, önceki gün bir alışveriş merkezinin organizasyonunda Tahran'a gitti.

Organizasyon dahilinde hayranlarıyla buluşup sohbet eden oyuncu, hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Kendisi için hazırlanan sahnede kısa bir konuşma yapan Coşkun'un Farsça konuşması dikkat çekti.

Ayşegül Coşkun, Türkiye'de çekilecek yeni projesinin müjdesini de verdi.

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