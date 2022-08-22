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Ayrıldıkları İddia Edilmişti! Genç Sevgilisiyle Aşk Devam Ediyor

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Ayrıldıkları İddia Edilmişti! Genç Sevgilisiyle Aşk Devam Ediyor

Cem Uzan'ın eski eşi Alara Koçibey, sevgilisi Eren Morova ile birlikte alışveriş turunda görüntülendi.

Akmerkez'de baş başa alışveriş yapan Alara Koçibey ve Eren Morova, poşetleri taşımakta zorlandı.

İşlerini bitirdikten sonra alışveriş merkezinden çıkan ikili, biraz ileride bulunan araçlarına doğru yürüdü.

Kendilerini görüntüleyen muhabirlere görünmek istemeyen ikili, hızlıca oradan ayrıldı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

alışveriş Akmerkez Haberler

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