Ayla Balyemez 'Dumbala' ile On İkiden Vuracak!

Profesyonel müzik hayatına 2004 yılında başlayan ve büyüleyici sesiyle hem özel davetlerin hem de eğlence mekanlarının aranan isimleri arasına giren Ayla Balyemez, söz ve müziği kendisine ait ilk single'ı "Aşk Olsun" ile listelere iddialı bir giriş yapmıştı. Balyemez, müzikteki iddiasını Volga Tamöz'ün aranjörlüğünde hazırladığı "Dumbala" adlı yeni şarkısıyla sürdürüyor.

22 TEMMUZ'DA TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA

Rus anonim halk türküsünden uyarlanan, sözleri Gülsen Karatoprak'a, düzenlemesi ise Volga Tamöz'e ait "Dumbala", 22 Temmuz Cuma günü dijital platformlarda yayınlanacak. Yapımcılığını EU Medya ve 22 Production'ın üstlendiği şarkı, söz ve müziğiyle 2022 yazının en sevilen hiti olmaya aday. Ayla Balyemez ve Volga Tamöz, ilk iş birlikleri "Dumbala"nınardından yeni şarkları için yeniden stüdyoya girecek. Bu ikilinin elinden çıkan şarkılar, pop müzik dünyasında yepyeni bir sayfa açacak!

GÜÇLÜ SESİ VE ENERJİK SAHNESİYLE HAYRAN BIRAKIYOR

Ayla Balyemez, 2015-2019 yılları arasında ünlü şarkıcı Bengü'nün vokalistliğini yapmıştı. Profesyonel müzik hayatına Türkiye'nin farklı şehirlerinde bulunan gözde mekanlarda sahne alarak devam eden Balyemez, güçlü sesi ve enerjik sahne performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Son dönemde single çalışmalarına da yoğunlaşan başarılı müzisyen bundan böyle birbirinden iddialı şarkılarla adından çok daha fazla söz ettirecek.

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