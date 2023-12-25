AYESOB Başkanının Oğlu Süleyman Künkcü Tuğçe Öztürk ile Evlendi

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü'nün oğlu Süleyman Künkcü hayatını Tuğçe Öztürk ile birleştirdi.

Aydın-Muğla Karayolu üzerindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğün törenine katılan davetlileri AYSESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü ve eşi Melda Künkcü ile dünürleri Nalan ve Birol Öztürk davetlileri kapıda karşıladı. Davetlilerin alkışları eşliğinde salona giren genç ilk danslarının ardından kendileri için hazırlanan düğün pastasını kesti. Canlı müzik eşliğinde gece boyunca gönüllerince eğlenen genç çifti, pistte aileleri ve sevenleri yalnız bırakmadı. Siyaset ve iş dünyasının bir araya geldiği düğüne siyasi parti başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı. - AYDIN