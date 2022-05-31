Aydın'da 26. ADÜFEST konserleri coşkuyla başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da 26. ADÜFEST konserleri coşkuyla başladı

İhlas Haber Ajansı - Magazin
 - Güncelleme:
Aydın'da 26. ADÜFEST konserleri coşkuyla başladı

26. ADÜFEST Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Binali Yıldırım Spor Kompleksi Stadyumu'nda Hey Douglas konseri gerçekleşti.

26. ADÜFEST Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Binali Yıldırım Spor Kompleksi Stadyumu'nda Hey Douglas konseri gerçekleşti.

Gün boyu süren program boyunca öğrenciler, Warm Up, DJ Batuhan Yılmam, ADÜ müzik grupları ve Muaf'ın sahne gösterileri ile keyifli anlar yaşadı. Hey Douglas, konseri ile sona eren gecede öğrenciler şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Adnan Menderes Üniversitesi Binali Yıldırım Müzik Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title