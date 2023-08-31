Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konsere binlerce Aydınlı katıldı

Aydın, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan büyük zaferin 101. yıldönümü büyük bir coşkuyla kutladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve ünlü sanatçı Zeynep Bastık'ın sahneye çıktığı '30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'ne binlerce Aydınlı katıldı.

Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde sevilen sanatçı Zeynep Bastık birbirinden güzel şarkılarla dinleyicileri mest etti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise, "Başta önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzeri silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Birlik ve beraberlik duygusuyla kazanılan bu zaferin yıldönümünde tüm Aydınlılarla aynı zafer coşkusunu yaşamaktan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. - AYDIN