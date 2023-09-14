Ayçin Tuyun... AMELİYAT OLDU, 'PES ETMEK YOK!'

Oyuncu Ayçin Tuyun, meme kanserine yakalanmıştı. Meme kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu ameliyat oldu. Başarı bir operasyon geçiren Tuyun, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Beyaz Gelincik, Dedemin Dolabı, Alem-i Cin ve Bozkır gibi birçok başarılı projede yer alan Ayçin Tuyun, bir süre önce meme kanserine yakalandı.

AMELİYAT OLDU

Önceki gün ameliyat olan oyuncu, operasyonun başarılı geçtiğini ve yakın zamanda setlere döneceğinin müjdesini verdi.

"PES ETMEK YOK"

Ameliyat sonrası hasta yatağından bir video paylaşan oyuncu, "Gayet iyiyim, çok şükür ameliyatım güzel geçti. Sizleri kocaman seviyorum. Sevgiyle kalın, pes etmek yok" dedi. Oyuncu, tedavisinin ardından setlere döneceğini de söyledi.

"BENİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADINIZ"

Tuyun, tedavi sürecinde kendisini yalnız bırakmayan yakınlarıyla da bir fotoğrafını yayınlayarak "Hayatımın en zor anlarında yanımda oldunuz can dostlarım.

Çok duygulandım. Beni hiç yalnız bırakmadınız" ifadelerini kullandı.