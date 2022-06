Ayancık'ta Gençlik Konseri - Haberler

Sinop'un Ayancık ilçesinde, 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketi ve pandemi sürecinde olumsuz olarak etkilenen öğrencilerin ve üniversite sınavlarına girecek gençlerin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla "Gençlik Konseri " düzenlendi.

Ayancık Belediyesi tarafından organize edilen "Gençlik Konseri" sağanak yağışa rağmen büyük coşkuya neden oldu. İskele Meydanında gerçekleşen konserde Niyazi Koyuncu sahneye çıktı. Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, "Yaşadığımız zorlu sürecin yaralarının büyük bir bölümü sarılmışken, hem sizlere hem de geleceğimizin teminatı olan ve haftaya YKS sınavına girecek olan öğrencilerimiz için sınav stresinden uzaklaşsın diye müzik eşliğinde güzel bir akşam tertip ettik. Şimdiden sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Her şey onlar için. Her şey geleceğimizin teminatı çocuklarımızın mutluluğu için, Çocuklarımızın mutluluğu için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

Niyazi Koyuncu, konserde şarkılarını seslendirerek Ayancıklılara unutulmaz gece yaşattı. Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, konserde sahne alan Koyuncu'ya çiçek takdim etti. - SİNOP

