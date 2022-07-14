Avrupadiş Ambarlı Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Nerede, Nasıl Gidilir?

AvrupaDİŞ, toplamda 150 ünitede 370 kişilik uzman medikal kadrosuyla hizmet vermektedir. Avrupa Diş, 7 Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, 4 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve 1 Laboratuar olmak üzere; toplamda 12 sağlık kuruluşuna sahiptir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ SAYMAKLA BİTMİYOR

AvrupaDiş Avcılar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde; İmplant Tedavisi, Zirkonyum Diş Kaplama, Diş Beyazlatma, Ortodonti – Diş Teli Tedavisi, Invisalign (Şeffaf Ortodonti), Lamina Porselen Kaplama ve Protetik Tedaviler (Protez) başta olmak üzere çok sayıda tedavi yöntemleri hastalara uygulanmaktadır.

AvrupaDİŞ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yönetim kurulu başkanlığını DR. Nilgün Çetinkaya üstlenmektedir.

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AvrupaDiş Avcılar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Hafta içi her gün ve Cumartesi günleri 09.00 – 20.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ADRES: Ambarlı Mh. Cumhuriyet Cd. No: 58/A Avcılar / İSTANBUL

MAİL: ambarli@avrupadis.com

TELEFON: +90 212 590 26 00

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