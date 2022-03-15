Avrupa Güzeli'nden Anlamlı Ziyaret

2021 Avrupa Güzeli Duygu Çakmak, Covid-19 ile mücadelede en çok yorulan Tıp çalışanlarını bu anlamlı günde yalnız bırakmayarak destek oldu. Son zamanlarda yaşanan sağlık şiddetini kınayarak, "Sağlık çalışanları özellikle de doktorlarımız bizim en önemli değerlerimiz onları bu günde unutmayarak biraz olsun bu zorlu çalışma koşullarında moral olabilmek hepimizin görevi" dedi.

Ayrıca Dünya Sağlık örgütünün düzenlediği Covid konulu uluslararası kısa film festivalinde 105 ülkeden 1027 filmin katıldığı festivalde başrolünü Duygu Çakmak'ın oynadığı İnvisible (Görünmez) filmi finale kalarak ödüle aday gösterildi.