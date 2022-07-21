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Avrupa'daki başarısını Türkiye'ye taşıyacak

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Avrupa'daki başarısını Türkiye'ye taşıyacak

Avrupa sahnelerinin aranan ismi Hikmet Buyar, başarını Türkiye'ye taşımaya hazırlanıyor.

Avrupa sahnelerinin aranan ismi Hikmet Buyar, başarını Türkiye'ye taşımaya hazırlanıyor.

"Bitmeyen Sevdam" adlı 12 şarkılık albümüyle Avrupa'da büyük başarı yakalayan Hikmet Buyar, adından sıkça söz ettiriyor. Sözü ve müziği kendisine ait olan aranjesini Barış Engürlü'nün yaptığı şarkının klibi de büyük ilgi görüyor. Sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Hikmet Buyar, "Bizi sahnede izleyenlere saygı göstermek boynumuzun borcu. Sanatımıza devam edişimizi sağlayanlar dinleyenlerimizdir. O nedenle saygı esastır" diyor.

Buyar, Avrupa'daki başarısını Türkiye'ye de taşımak istediğini söylüyor. Başarılı sanatçının önümüzdeki dönemde Türkiye'de müzik çalışmaları yapması bekleniyor. - İSTANBUL

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