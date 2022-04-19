ATV Müge Anlı CANLI izle! Müge Anlı yeni bölüm HD canlı yayın izle | 19 Nisan Salı 2022 ATV Müge Anlı CANLI izle! Müge Anlı yeni bölüm HD izle

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MÜGE ANLI CANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor..

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şiar Kılıç cinayeti davasında 2 yıl sonra karar verildi. Annesinin sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl hapis cezası. Şiar'ın annesine ise, adli kontrol şartı.

Kendisinden 15 yaş büyük kişi tarafından kaçırılmıştı, 16 yaşındaki genç kız bulundu. Annesi ve halası büyük sevinç yaşadı...

Emine Yanmaz ile 96 kez telefonda görüştü. Cinayet günü dikkat çeken 3 görüşme... Yanmaz ailesinin şüphelendiği kardeşin dünürü Nihat Arslan konuştu.

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