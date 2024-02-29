Üye Girişi
Haberler

Attila Atasoy: Artık biraz gençler çalışsın

Güncelleme:

Attila Atasoy, gençlerin başarılı olduğunu ve onları izlemekten keyif aldığını söyledi.

"BAŞARILI İSİMLER VAR"

Attila Atasoy, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Şarkıcı, "100'üncü yıl konserleri nedeniyle 2023'ün sonuna kadar Amerika'daydım. Şimdi geldim yeni birkaç çalışmam var. Artık biraz gençler çalışsın.

50 yılımı tamamladım, gençlerle ilgilenilsin diye düşünüyorum. Gençleri başarılı buluyorum. Onları izlemek keyifli... Edis, Buray ve Zeynep Bastık gibi başarılı isimler var. Bütün bestelerimi gençlere açtım.

Benden izin almadan kullanabilirler. Bir işe yarıyorsam ne mutlu bana" dedi.

Attila Atasoy: Artık biraz gençler çalışsın

"SADE YAŞIYORUM"

Atasoy, "İstanbul'da neler yapıyorsunuz?" sorusuna, "Arkadaşlarımla buluşuyorum. Kafeye gidip, gazete okuyorum. Benden sonra başkası okusun diye gazeteleri bırakıyorum. Sade yaşıyorum.

159 ülke gezdim. Bir kitap çıkardım ve gezi yazılarımı blog sayfamda yazıyorum. Ulaşılmayan yerleri keşfettim. Kongo'da kabilelerde yaşadım. Bu da hayata daha doğru bakmamı sağladı" diye konuştu.

"KALABALIĞI HİÇ SEVMİYORUM"

Şarkıcı, "Geçmişten günümüzdeki süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Yanlış bir geleceğe ışınlanmış gibi yaşıyorum. Herkesin elinde telefon şaşırıyorum. Şaşkın şaşkın bakıyorum.

Antalya'da büyüdüm o zamanki kibarlığı özlüyorum. Her şey kalabalık oldu. Kalabalığı hiç sevmiyorum" yanıtını verdi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Müzik Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hande Erçel Paris Moda Haftası'nda ne giydi? 8. Yeni Yargı Paketi çıktı mı? Yargı Paketi'nde mahkumlara af var mı? 8. Yargı Paketi içeriği! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? CHP'li Ali Haydar Fırat neden sinirlendi? Canlı yayını terk eden Ali Haydar Fırat niye sinirlendi? Tuzla belediyesi hangi parti? Tuzla belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Tuzla yerel seçim sonuçları! Benzin Litre Fiyatı 29 Şubat | Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları! Motorine indirim bekleniyor mu? | Benzin ve motorin ne kadar olacak? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir sevgili mi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in aşk yaşadığı iddia ediliyor! DEM Parti Sakarya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sakarya adayı Engin Güleser ve Emine Melis Tantan kimdir? SOYKIRIM BİTMİYOR! | İSRAİL KAÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ? İsrail Gazze'de kaç kişiyi öldürdü? 2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU? Emeklilere bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kadınlar günü ne zaman 2024? Dünya Kadınlar Günü ayın kaçında, hangi gün? 1 NİSAN TATİL Mİ 2024? Seçimden sonraki gün 1 Nisan Pazartesi okullar tatil mi, okul var mı? KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Kabine tarihi belli oldu mu? Kabine toplantısında gündem maddeleri neler? KİRA GELİR BEYANNAMESİ SON GÜN! 2024 kira gelir beyannamesi ne zamana kadar verilir? Kira gelir beyannamesini kimler vermek zorunda?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title