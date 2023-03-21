Attilâ Atasoy... 50 YILIN ÖZETİ BU KLİPTE!

Attilâ Atasoy müzikte 50. yılını kutladığı şarkısı 'Bir Varmış Bir Yokmuş'a 50 yılın birikimlerini eşliğinde bir klip çekti.

'Bir Varmış Bir Yokmuş' klibi Aşkım Uçar'ın yönetmenliğinde Attila Atasoy'un 50 yıllık anılarının ve hatıraların eşliğinde Atasoy'un evinde çekildi.

Attila Atasoy klip montaj görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlarken duygularını şu sözlerle ifade etti:

'Eski'ye dair dokümanlar arasında daha anlamlı olur diye düşündük.. Ödüller, fotolar, plaketler arasında şöyle bir tozları üfledik..

'Maşallah benim ev müze gibi olduğundan, eh ben de müzelik olduğumdan olsa gerek..

'Eski' ve 'Yeni'yi bir arada vermek istedik.. Eski-yeni hesaplaşması yaptık'...

Yapımcılığını Bordo Müzik Medeni Uçar'ın yaptığı klip 25 Mart'ta müzikseverlerle buluşuyor.