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Ateş Kuşları 42. Bölüm Özeti

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Barbar'ın Çelik'e verdiği söz yüzünden Gülayşe ve Barbar arasında gerilim yaşanır. Ali ve Mercan ikilisi için büyük bir sürpriz beklenmektedir. Zıpkın Ankara'ya gitmek üzereyken herkesi üzüntüye boğar. Reyhan'a evlenme teklifi eden Kara'nın varlığıyla her şey karışır. Ateş Kuşları, kötü bir haberle sarsılır.

42.Bölüm Özeti:

Barbar'ın Çelik'e verdiği söz yüzünden Gülayşe ve Barbar ikilisi arasında gerilen ipler kopma noktasındadır. Öfkeden gözü dönen Gülayşe, Barbar'ın ona olan aşkını görebilecek mi? Ali ve Mercan ikilisi ve Ateş Kuşları'nın hayatlarını bambaşka bir yöne çevirecek büyük sürpriz nedir?

İki tarafı da bekleyen sürprizler ve zorlukların yanı sıra, Sare'yle yeni bir hayat kurmak için Ankara'ya gitmek üzere olan Zıpkın herkesin yüreğini dağlar. Bu ayrılık her iki taraf için de hiç kolay olmayacaktır. Zıpkın ayrılık acısıyla ve aklındaki soru işaretleriyle kara kara düşünmektedir ve onun tarafında da durumlar sürpriz şekilde karışır.

Reyhan'a evlenme teklifi eden Kara yüzünden ortalık hallaç pamuğu gibi karışmıştır. Ateş Kuşları yaşadıkları şoku atlamadan, yepyeni bir serüvenin içinde bulur kendini. Evin kadınları zoraki bir koşturmacaya kapılırken, erkekler de Çelik önderliğinde denize açılıp balık tutmakla ve eve para getirmekle meşgul olur.

Deprem etkisi yaratacak kötü haber karşısında Ateş Kuşları bu kez dimdik ayakta kalabilecek midir?

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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