Ata Demirer...HAKKINDA BOMBA AŞK İDDİASI

Son dönemde gayrimenkul yatırımı yapan ünlü komedyen Ata Demirer'in özel hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Demirer, kimono tasarımcısı Serenay Tütüncü ile aşk mı yaşıyor?

Snob Magazin'de yer alan özel habere göre; Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Yılın büyük bir bölümünü Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde geçiren komedyen Ata Demirer'in özel hayatı hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

AŞK MI YAŞIYORLAR?

Demirer'in, yaz dönemini Gökçeada'da geçiren kimono tasarımcısı Serenay Tütüncü ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

İkilinin sık sık birlikte eğlendiği ve çok iyi anlaştıkları da öne sürüldü. Öte yandan bir süredir ortalarda görünmeyen Demirer'in son dönemde emlak yatırımları yaptığı ortaya çıktı.

TARİHİ BİNALARI SATIN ALIP...."

Ata Demirer'in, Galataport İstanbul sonrası değerlenen Tarlabaşı, Galata ve İstiklal Caddesi'nde tarihi yapıları satın alıp restore ettirdiği öğrenildi.

Demirer'in satın aldığı binaları restore ettirip butik otel ve apart yapma yoluna gittiği de ifade edildi.