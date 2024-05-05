Asuhan, sahneye dönüşünü kutladı

Asuhan, "Artık ayda bir, tek gala şeklinde sahne alacağım," diyerek hayranlarını sevindirdi. Sahne, onun ruhunun bir parçası haline gelmiş. "Bir küsüyorum, alınıyorum, kabuğuma çekiliyorum ama sonra büyük bir özlemle yine dönüyorum," diyor Asuhan.

Arkadaşını 7 yıl sonra döndüğü sahne programında yalnız bırakmayan çocukluk arkadaşı Yunus Bülbül'ün duygusal anları da gecede yerini aldı.

Asuhan; Müslüm Gürses ve Muhterem Nur ile geçmişte yaptıkları turneleri anarak, "Müslüm babamı hatırladık ve andık, anılarımız gözümün önünden geçti," dedi. Bu anlar, gecenin hafızalarda kalıcı bir iz bırakmasını sağladı.