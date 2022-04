Aslıhan Karalar: Çok Aşığım

Oyuncu Aslıhan Karalar , Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda sanat camiasında artan estetik ve photoshop'lu paylaşımları değerlendiren Karalar, "şu anda herkes güzel" ifadelerini kullandı. Kendisinde estetik olmadığını da belirten Karalar, estetiğe bakış açısını da açıkladı. İşte Aslıhan Karalar'ın röportajının dikkat çeken detayları…

-Best Model'da birinci olmanın ardından da Paris'te elli ülke arasında Best Model of World birincisi seçilerek mankenler kraliçesi ünvanı almışsın. Harika bir başarı, nasıl bir histi? Daha sonra oyunculuk serüvenin nasıl başladı?

17 yaşındaydım. İngiltere'de King's College'a girdim. Orada hem okurken bir yandan London Film Academy'de oyunculuk eğitimi almaya başladım. Zaten oyunculuğa hevesim vardı ama anne-baba mühendis, İşletme okumamı istiyorlardı. Ben de İşletme ve Sosyal Bilimler okudum. Reşit olduğum gün Best Model'e başvurdum. Sonra Londra'dan Kıbrıs'a, oradan İstanbul'a geldim. Sonra Türkiye'de oyunculuk eğitimi almaya başladım.

-Oyunculuk aşkı nereden geldi?

Çocukluktan beri vardı aslında ama anne baba mühedisti.

-Hobi olarak mı yap dediler?

Çocukluktan beri "Aslıhan mühendis olsun" bizim gibi, işimizi devam ettirsin istediler. Şimdi kardeşime devrettim. Sonra "Şahin Tepesi" ile giriş yaptım ekranlara. 2 yaşından beri İngilizce eğitimi aldığım için aksanım vardı. 3 sene kadar diksiyon eğitimi aldım. Diksiyonum düzeldikten sonra "Kuruluş Osman" dizisi oldu, filmlerimiz oldu.

ŞU ANDA HERKES GÜZEL!

-Tescilli bir güzelsin. Bunun elbette avantajını yaşamışsındır ama hiç dezavantajını yaşadığın oldu mu?

Oluyor tabii. Şu anda herkes güzel. Birçok kişi aynı.

KURULUŞ OSMAN'DA AİLE GİBİYDİK

-Şahin Tepesi ile seni ilk olarak ekranlarda gördük fakat hepimizin hafızalarına sanıyorum Kuruluş Osman kazınmıştır. Senin için nasıl bir deneyimdi, neler kattı sana?

DÖNEM İŞİ GÜÇ GEREKTİRİYOR

Yaklaşık 2 ay kadar bir eğitim sürecimiz oldu. Kuruluş Osman'da biz bir aile gibiydik. Gerek yapımcımız olsun, set arkadaşlarımız olsun… Gerçekten güzel bir setti. Öncesinde at binme, kılıç, ok atma ve kondisyon eğitimlerimiz olsun ciddi bir hazırlık sürecimiz oldu.

Peki kılıç kullansın kullanmasın, veya ata binsin binmesin herkes o eğitimi alıyor muydu?

Evet. Ana ekip hepimiz aldık eğitim. Dönem işi güç gerektiren bir iş. Güçlü olmanız gerekiyor.

-Çok iyi isimlerle çalıştın. Var mı ilginç bir set anın?

Benim alerjilerim çok fazla. Güneş, polen, çimen ve toz alerjim var. Benim o sette hepsine direncim oluştu. Mesela sette boynumu kocaman bir eşek arısı sokmuştu. Arıya da alerjim var. İğne olup sete devam ettim.

-Bir dönem dizisinde oynamak çok oyuncunun hayalidir, sen bu fırsatı çok erken tattın. Dönem işlerine de epey yakışıyorsun. Tekrar düşünür müsün bir dönem işi? ya da bambaşka işlerde mi oynamayı istersin, dram, komedi vs?

Çok isterim. Her türlü şeye açığım. Ama dönem yine olursa, yine seve seve. Senaryoya ve cast'a bağlı. Ama bir romantik komedi olabilir.

-Beyazperdede de gördük seni, yakın zamanda "Kutsal Kavga: Adanış" ile. Nasıl bir işti, nasıl dönüşler aldın?

Benim ilk sinema filmimdi, orada 18 yaşındaydım. Pandemiden dolayı 3 yıl vizyona giremedi. İlk silah kullandığım setti, ilk deneyimimdi. Biraz zorlandım ama keyifliydi.

-Festival filmlerinde de rol aldın. Sinemayı daha mı yakın buluyorsun?

Her türlü şeye açığım. Senaryoyla alakalı.

-Bir röportajında eğitimin sonu olmadığını söylemişsin, var mı aldığın devam eden eğitimlerin?

Şu an sesimi ilerletmeye çalışıyorum. Şan eğitimi alıyorum. Bir yandan da dans eğitimi alıyorum.

-Peki bu şan eğitiminden sonra bir şarkı, albüm gelir mi?

Belli olmaz.

-Müzikal geliyor sanırım öyle bir duyum aldım, bir de sahne sanatlarında yer almayı düşünüyor musun?

Çok isterim. Tiyatro olsun müzikal olsun çok istiyorum.

KÖTÜ YORUMLARA KULAKLARIMI TIKIYORUM

-Genel olarak sosyal medyada nasıl dönüşler alıyorsun? Var mı unutamadığın bir yorum, bir mesaj?

İyisiyle kötüsüyle var. Kötülere göz kapayıp, kulaklarımı tıkayıp devam ediyorum. Ama genelde iyi dönüşler alıyorum. Özellikle "Kuruluş Osman"dan dolayı Pakistan, Dubai, Arap ülkelerinden çok güzel dönüşler alıyorum. Orada da görüştüğümüz birkaç bir şey var, bakalım.

ÇOK AŞIĞIM!

-Bir röportajında denk geldim, kendini tarif ederken "aşk, asalet, ahlak" demişsin. Özellikle aşk kısmını takıldım, aşk insanı mıdır Aslıhan, aşksız yapamayan?

Çok aşığım. İşime aşığım, hayata aşığım, aileme aşığım, dostlarıma aşığım… Hayata o kadar pozitif bakıyorum ki... Ben mutlu olmayı seven bir insanım. Kötü olan bir şeyde bile iyi yan ararım.

-Aşık bir Aslıhan'da nasıl değişiklikler olur? Daha mı neşeli, daha mı enerjik, daha mı tutkulu, yoksa daha mı tutucu?

İçin kıpır kıpır oluyor tabii.

-Tescilli bir güzeli yakalamışken sormak isterim. Güzellik rutinlerin var mıdır?

Günlük hayatta cildimde bir problem olmadığı için kapatmayı çok sevmiyorum. Set dışında makyaj yapmıyorum, bir maskara sürüyorum. Mesela setten çıkar çıkmaz makyajımı severim. Asla makyajla uyumam. Özel bir kremim var, cilt bakımına maskelere filan önem veriyorum. Onun dışında gül suyu iyi geliyor. Aileden de genetik.

Peki estetik var mıydı hiç sende?

Estetik yok. İleride mimiklerimi etkilemeyecek şekilde gerekirse düşünürüm.

KISA SORULAR

YALANA TAHAMMÜLÜM YOK

-Asla tahammül edemem dediğin bir şey var mı?

Yalan. Çok affediciyim ama. Şeffaf gönüllüyüm. Yalana tahammülüm yok.

-Karşı cinste ilk dikkat ettiğin şey genellikle ne olur?

Diş galiba. Bakımlı olması ve diş.

-Bu ara ağzına takılan saçma bir şarkı var mı?

Samsak döveci (gülüyor).

-Pek bilinmeyen, ilginç bir huyun var mı?

Çok hızlı koşuyorum, aşırı hızlı koşuyorum. Voleyboldan sonra atletizm tecrübem oldu. Hala da her gün koşuyorum.

-Ağzına asla sürmediğin, "kokusuna bile tahammül edemem" dediğin bir yiyecek var mı?

Çocukken brokoliydi. Sağlıklı beslenmeye dikkat ettikten sonra sevdim.

-Bir ilişkide en çok neye önem verirsin?

Güven.

Kıskanç biri misin?

Gerektiği kadar.

-Cimri biri misin?

Değilim ya, çok vericiyimdir.

-En çok neye para harcarsın?

Bakım ürünleri.

-Stalk yapar mısın?

Duruma göre değişir. Merak ettiğim bir şeye kendimden yaparım.

-En büyük sevgi gösterisi sence nedir?

Sarılmak. Pandemide çok özledim.

