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Aslı Hünel, dev Türk Bayrağı açarak Cumhuriyet düğününde şarkı söyledi

Aslı Hünel, gelin ve damat ile birlikte sahnede dev Türk Bayrağı açıp 'Memleketim' şarkısını seslendirince tüm salon ayağa kalkıp sanatçıya alkışlar ve coşkuyla eşlik etti. Düğünde modacı Tolga Çam imzalı kırmızı bir kostümle sahne alan Aslı Hünel 'Bu güzel çift 23 Nisan'da nişanlanmış, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutladığımız bugünde de evleniyor. Bu tam bir Cumhuriyet düğünü oldu yani. Tebrik ediyorum' diye konuştu.