Aslı Hünel... CAM FESTİVALİ'NDE 30 KİLOLUK CAM KOSTÜM!

Aslı Hünel, 2. Uluslararası Beykoz Cam Festivali’nde verdiği konserde, sahne performansıyla olduğu kadar 3 bin cam parçasıyla işlenmiş sahne kostümüyle de beğeni topladı.

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen Cam Festivali'nin ikinci gününde Aslı Hünel, orkestra arkadaşları ile birlikte Beykoz sahilinde yaklaşık iki saat boyunca konser verdi.

Modacı Tolga Çam imzalı 3 bin cam parçasıyla işlenmiş yaklaşık 10 kilogram ağırlığındaki kostümüyle ışıl ışıl görünen Hünel, seyircilerin arasına indiğinde de eğlenceli anlar yaşandı.

Hayranları Aslı Hünel'e güçlü alkışları ve danslarıyla eşlik ederken sevgi gösterileri zaman zaman izdihama da neden oldu. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, festivale konseriyle renk katan Aslı Hünel'e çiçek vererek teşekkür etti.