Aslı Enver'den kızı Elay ile ilgili yeni paylaşım

12 Kasım 2022'de sürpriz bir kararla iş insanı Berkin Gökbudak'la evlenen oyuncu Aslı Enver, 4 Temmuz 2023'te de kızı Elay'ı dünyaya getirdi.

Sosyal medya hesabından zaman zaman kızı ve eşiyle fotoğraflarını yayınlayan Aslı Enver, yeni bir paylaşım yaptı.

Enver, kızı Elay'ı uyutmaya çalışırken kendisinin de yorgun düştüğü ana ait bir kareyi "Uyku eğitimi alıyorum" notuyla yayınladı.