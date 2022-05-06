Aslı Enver... AYRILIK SEBEBİNİ AÇIKLADI! - Haberler

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Aslı Enver... AYRILIK SEBEBİNİ AÇIKLADI!

Magazinkolik - Magazin
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Aslı Enver... AYRILIK SEBEBİNİ AÇIKLADI!

Murat Boz ile ilişkisinin bitmesinin ardından uzun bir süre sonra işadamı Önder Öztarhan ile aşk yaşamaya başlayan Aslı Enver'in mutluluğu kısa sürdü.

Kendisinden 12 yaş büyük Öztarhan ile birlikte olan oyuncunun ilişkiyi bitirdiği haberleri geçtiğimiz günlerde gündeme geldi.

Enver konuyla ilgili iddialara yanıt verdi. Önceki gün trafikte "Söylemezsem Olmaz" programının objektifine takılan oyuncu, Öztarhan ile ilgili sorulara "Zaman arkadaşlar, zaman önemli bir şey. Birbirimize zaman ayıramadık" yanıtını verdi.

ANNESİYLE TANIŞMIŞTI

Aslı Enver sevgilisi Önder Öztarhan'ın annesiyle yemekte bir araya gelmişti. Çiftin birlikteliği kısa sürdü.

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