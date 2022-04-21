Aslı Enver'den Üzücü Haber!

Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, yaklaşık 6 aydır iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşıyordu.

Evlenmeleri beklenen ünlü çiftten kötü haber geldi.

TEK KALEMDE SİLDİ

Aslı Enver, sevgilisini Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Enver'in bu hamlesi, "Aşk bitti" yorumunun yapılmasına neden oldu.

Aslı Enver, geçtiğimiz haftalarda 6 aydır birlikte olduğu Öztarhan'ın annesiyle tanışmıştı.

"İLİŞKİMİZ GÜZEL GİDİYOR" DEMİŞTİ...

Enver yaptığı açıklamada "İlişkimiz gördüğünüz gibi çok güzel gidiyor. Önder'in annesiyle daha önceden tanıştık. Önder de benim ailemi tanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

ASLI ENVER KİMDİR?

Güzel oyuncu Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Kıbrıs Türkü bir baba ile eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin ikinci çocuğu olarak Londra'da doğdu. Enver, 12 yaşına kadar Lonra'da yaşadıktan sonra ailesi ile birlikte Türkiye'ye taşınmıştır.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuduktan sonra sonra Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Kariyerine TRT'de yayınlanan sitcomda iki dakikalık bir rol ile başlamıştır. Daha sonra Hayat Bilgisi adlı dizide oynadıktan sonra Ayna adlı kısa filmde rol almıştır. 2007 yılında yayın hayatına başlayan Kavak Yelleri'nde Mine Ergün karakterine hayat veren Enver, Suskunlar adlı dizide Ahu karakterini canlandırmıştır.

2013 yılında Kayıp dizisinde Özlem Albayrak karakterini oynadıktan sonra, Bana Artık Hicran de ve İstanbullu Gelin dizilerinde başrol oynamıştır. Son olarak Babil dizisinin kadrosunda yer aldı.

ASLI ENVER'İN ÖZEL HAYATI

2012 senesinde Birkan Sokullu ile evlenmiş 2015 Ağustos ayında ise avukatı aracılığıyla boşandığını duyurmuştur. 2016 yılından 2019 yılına kadar Murat Boz ile sevgililerdi. Enver, şu sıralar iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşıyor.

AHMET ÖNDER ÖZTARHAN KİMDİR?

Ahmet Önder Öztarhan, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Orta ve Lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde sürdürdü. Daha sonra University of Massachusetts Amherst'de okudu. Daha sonra aynı üniversitede asistanlık yaptı. 1996 yılında Vepa Kozmetik'te ürün müdürü olarak işe başladı.

2004'te iki yıl süreyle Vepa Group perakende başkanlığı görevini yürüttü. 2006 yılından beri Vepa Group yönetim kurulu başkanlığını sürdürüyor. Vepa Group'a New Balance markasıyla "yılın en başarılı distributörü" ödülünü getirdi.

Shiseido Group Şirketi ile Türkiye kozmetik pazarına ortak girişim platformunu oluşturdu. Birleşmiş Markalar Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

Tescilli Markalar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevini aldı. Kadın Giyim, Aksesuar ve Ayakkabı Sektöründe dünya markalarının (BCBG ve LIU JO) Türkiye distribütörüdür. Kızlarının annesi Nazlı Keçili'den 2014 yılında boşanmıştır.

Cem Boyner'in Bilgün Sazak'tan olan ikizlerinden Elif Boyner ile bir dönem aşk yaşamıştır.

Snob Magazin / Magazin