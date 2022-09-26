Aşkın Heyecanı Jako'nun "seninle Ben"inde Hayat Buluyor

Sefo ile yaptıkları "kördüğüm" ile 10 milyon dinlenmeye yaklaşan Jako, bu yeni şarkıda aşkın çocuksu heyecanına tercüman oluyor.

DIVXRSE'ün müzik prodüksiyonunu üstlendiği, şarkının sözleri ise Jako imzalı. Şarkıda vokallerde Zeynep Sürmeli (ZEYBİK) ise eşlik ediyor. Single kapağı ise grafitti sanatçısı Resk.Oner tarafından çizildi.

Jako yeni şarkısı "seninle ben" hakkında şunları söylüyor: ""seninle ben" projesi daha önce DIVXRSE ile çalıştığımız projelerin devamı niteliğinde. Ancak "seninle ben"in bu projelerden farkı ise bir kadın vokalin bana eşlik ettiği ilk şarkımız olması. Şarkıda vokaliyle ve duygularıyla bize eşlik eden arkadaşımız Zeynep Sürmeli (Zeybik) sayesinde hayal ettiğimiz atmosfer ve şarkının anlatımındaki duygular çok daha etkin olabildi. "seninle ben" anlatım olarak; "yeni bir duygunun, uzun zamandır sanki varmış gibi hissedilmesi" durumundan bahsediyor. Şarkının anlatımındaki bu hissin doğallığı, pozitif duygular içermesi ve çocuksu bir heyecanı dile getiriyor olduğundan. Şarkının Artwork çalışmasını Resk.Oner çizdiğinde bunun aradığımız çizim olduğunu düşündük. Heyecanı, anlatımı ve birçok kişinin duygularını ortaya koyduğu bir proje olduğu için "seninle ben" şarkısının heyecanı bizim çok daha farklı"

Jako'nun yeni single'ı "seninle ben", Sony Music Türkiye etiketiyle 23 Eylül'de tüm platformlarda yayınlandı.