Aşka gelen eski Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım, eşiyle öpüşme pozunu paylaştı - Haberler

Survivor 2020'deki performansıyla adından söz ettiren futbolcu Sercan Yıldırım, Survivor 2022 kadrosunda da yer aldı. Finale kalma heyecanıyla yarışmaya katılan Yıldırım, mart ayında elendi. Geçtiğimiz sene aralık ayında Nihan Yönel ile evlenen Yıldırım, aşka gelerek romantik bir paylaşım yaptı.

EŞİYLE DUDAK DUDAĞA

Instagram'da 312 bin takipçisi bulunan Sercan Yıldırım, eşiyle dudak dudağa pozlarını paylaşarak "Yaşama sanatının tüm başarı ve mutlulukların sırrı üç kelimeden geçer. Hayatla bir olmak. Eckhart Tolle" notunu düştü.

SURVIVOR YARIŞMACILARINDAN YORUM GECİKMEDİ

Yıldırım'ın kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımına eski Survivor yarışmacıları da sessiz kalamadı. Ardahan Uzkanbaş, Yunus Emre Özden ve Yasin Obuz paylaşıma kırmızı kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu.