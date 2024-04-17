Asiye Leto'nun ani ölümü herkesi şok etti
Ceylan'ın gözaltına alınmasıyla birlikte olayın nedeni ortaya çıkmaya başlar. Zeynep'in azmettirdiği iddiasıyla ortalık karışır. Zeynep'in sağlık durumu ise endişe yaratır. Halil İbrahim ise Zeynep'in intikamını nasıl alacak?
Asiye Leto'nun ani ölümü herkesi şok eder. Kapıya gelen jandarma Ceylan'ı gözaltına alırken, Halil İbrahim olayın neden olduğunu çözmeye çalışır.
Ceylan kendisini azmettiren kişinin Zeynep olduğunu söyleyince ortalık iyice karışır. Halil İbrahim tutuklanan Zeynep'i cezaevinden çıkarmaya çalışırken Zeynep koğuşta şişlenir.
Zeynep yaşayacak mı? Halil İbrahim Zeynep'in intikamını nasıl alacak?