Asil Slang: "Çıkmadın Aklımdan" - Haberler

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Asil Slang: "Çıkmadın Aklımdan"

Snob Magazin - Magazin
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Asil Slang: 'Çıkmadın Aklımdan'

Sony Music etiketiyle yarın yayınlanacak yeni şarkısı "Çıkmadın Aklımdan"da Asil Slang, bu kez yine adından söz ettirecek bir çalışmaya imza atıyor.

Asil Slang, üretimlerine hız kesmeden devam ediyor. 13 Mayıs'ta Sony Music etiketiyle yayınlanacak yeni şarkısı "Çıkmadın Aklımdan"da Asil Slang, bu kez yine adından söz ettirecek bir çalışmaya imza atıyor. Sözleri Asil Slang, bestesi Groza, düzenlemesi ise Asil Slang ve Groza imzası taşıyan şarkının mix mastering'i de Can Paşa'ya ait.

13 Mayıs'ta tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşacak "Çıkmadın Aklımdan" şarkısının Tarık Aynagöz tarafından hazırlanan videosu da sanatçının youtube kanalında yayında olacak.

Snob Magazin / Magazin

Mayıs, Sony, Magazin, Haberler

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