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CESUR YAMAN'IN İNTİKAMINI ALMANIN PEŞİNE DÜŞER!

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Fakat Alaz, Serhan'ın Zafer'e yardım ettiğini biliyordur artık ve babasını elinin tersiyle iter. Tek bir amacı vardır, Yaman gibi Asi'yi de kaybetmemek! ve bunun için her şeyi yapmaya hazırdır.
Herkes küçük Melek'in peşindeyken, bu masum kızı korumak Yaman'ın Rüya'ya mirasıdır. Rüya bu mirasa sıkıca sahip çıkar. Melek'i en çok da Serhan'dan koruması gerektiğini anlamak üzeredir.
Vicdanı ile mantığı arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Serhan, kararını çoktan vermiştir bile.
Neslihan ise oğlunun öldüğünü kabullenmez. Güven'le beraber Yaman'a ait bir izin peşine düşer. Herkesin hedefinde Zafer Demirhan vardır artık. Bu kabus bir an önce bitmek zorundadır!
Cesur hem çocukluğunun hem de Yaman'ın intikamını alma motivasyonuyla dönüşü olmayan bir çıkmaza girer. Herkesin gerçek yüzü tek tek ortaya çıkarken, geçmişten gizli bir yardım eli uzanır.
Tüm bu yaşanılanlar kiminin sonu, kimininse başlangıcı olacaktır.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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