Asel ismi Kur'an'da geçiyor mu? Asel ismi ne demek? Asel adı hangi ayette geçiyor?
Asel ismi, son yılların en çok rağbet gören kız çocuk isimlerinden biridir. Bu ismin anlamı yeni anne baba olacak ebeveynler tarafından araştırılıyor. Birçok ebeveyn, çocuğu için isim seçerken ismin anlamına, dinen caiz olup olmadığına ve ismin kökenine dikkat ediyor. Asel ne demek, Asel isminin anlamı nedir ve caiz mi? Peki, Asel ismi Kur'an'da geçiyor mu? Asel ismi ne demek?
Son yılların en çok aranan isimlerinden biri olan Asel isminin anlamı ve Kur'an'da geçip geçmediği merak ediliyor. Peki, Asel ismi Kur'an'da geçiyor mu? Asel ismi ne demek? İşte detaylar haberimizde...
Asel kelimesi Arapça kökenli bir isimdir ve Kur'an-ı Kerim'de adı geçen, Cennet'teki dört ırmaktan biridir. Kelime anlamı "bal" veya "bal ırmağı" şeklindedir.
Asel adını taşıyan bebekler ve yetişkinler etrafına neşe, huzur ve bereket saçar. İsim numerolojisine bakıldığında bu ismin olumlu bir yapıya sahip olduğu, negatifliği dağıtarak pozitif enerji yaydığı görülür. Ayrıca sanatçı ve yaratıcı kişilikleriyle ön plana çıkarlar.
Çocuklarına iki isim vermeyi tercih eden ebeveynler Asel isminin yanına Zeynep, Liya, Lina, Yaren, Leyla, Mira, Mina gibi isimler tercih etmektedir.
Asel ismi Kur'an-ı Kerim'de, Muhammed Suresi'nin 15'nci ayetinde geçmektedir. Söz konusu ayette, cennette bir bal ırmağı olduğundan bahsedilir ve bu ayette "Asel" kelimesine yer verilir. Asel sözcüğü burada "bal" yerine kullanılmaktadır.
"Kendilerini koruyanlara söz verilen cennet şöyle anlatılabilir: İçinde bozulmayan su ırmakları, tadı bozulmayan süt ırmakları ve süzme bal ırmakları akar" (Muhammed, 47/15)
Asel isminin çocuklara verilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. İsmin anlamı, söylenişi ve manası son derece güzel olduğundan kız çocukları için bu isim kullanılabilir. Asel ismini koymak dinen de caizdir.