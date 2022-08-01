Asel ismi Kur'an'da geçiyor mu? Asel ismi ne demek? Asel adı hangi ayette geçiyor?

Son yılların en çok aranan isimlerinden biri olan Asel isminin anlamı ve Kur'an'da geçip geçmediği merak ediliyor. Peki, Asel ismi Kur'an'da geçiyor mu? Asel ismi ne demek? İşte detaylar haberimizde...

ASEL NE DEMEK?

Asel kelimesi Arapça kökenli bir isimdir ve Kur'an-ı Kerim'de adı geçen, Cennet'teki dört ırmaktan biridir. Kelime anlamı "bal" veya "bal ırmağı" şeklindedir.

ASEL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Asel adını taşıyan bebekler ve yetişkinler etrafına neşe, huzur ve bereket saçar. İsim numerolojisine bakıldığında bu ismin olumlu bir yapıya sahip olduğu, negatifliği dağıtarak pozitif enerji yaydığı görülür. Ayrıca sanatçı ve yaratıcı kişilikleriyle ön plana çıkarlar.

ASEL İSMİNE YAKIŞAN KIZ İSİMLERİ

Çocuklarına iki isim vermeyi tercih eden ebeveynler Asel isminin yanına Zeynep, Liya, Lina, Yaren, Leyla, Mira, Mina gibi isimler tercih etmektedir.

ASEL İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Asel ismi Kur'an-ı Kerim'de, Muhammed Suresi'nin 15'nci ayetinde geçmektedir. Söz konusu ayette, cennette bir bal ırmağı olduğundan bahsedilir ve bu ayette "Asel" kelimesine yer verilir. Asel sözcüğü burada "bal" yerine kullanılmaktadır.

ASEL ADI HANGİ AYETTE GEÇİYOR?

"Kendilerini koruyanlara söz verilen cennet şöyle anlatılabilir: İçinde bozulmayan su ırmakları, tadı bozulmayan süt ırmakları ve süzme bal ırmakları akar" (Muhammed, 47/15)

ASEL İSMİNİ KOYMAK CAİZ Mİ?

Asel isminin çocuklara verilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. İsmin anlamı, söylenişi ve manası son derece güzel olduğundan kız çocukları için bu isim kullanılabilir. Asel ismini koymak dinen de caizdir.