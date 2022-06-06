Armağan Çağlayan Güldürmeye Geliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Armağan Çağlayan Güldürmeye Geliyor

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Armağan Çağlayan Güldürmeye Geliyor

Armağan Çağlayan, sektörde 30 yılı geride bırakmaya hazırlanırken, "Size Anlatacaklarım Var" adını verdiği tek kişilik gösterisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Türkiye'nin en önemli televizyon yapımcılarından Armağan Çağlayan, sektörde 30 yılı geride bırakmaya hazırlanırken, "Size Anlatacaklarım Var" adını verdiği tek kişilik gösterisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü isimlerle başından geçen eğlenceli anılarını, YouTube çekimlerinde karşılaştığı hikayeleri seyirciyle buluşturmaya hazırlanan Çağlayan, müzik ve kahkahanın bir arada olduğu "Size Anlatacaklarım Var" ile 22 Haziran'da Zorlu PSM'de izleyici karşısına çıkacak. Atmosfer Sahne Sanatları tarafından düzenlenen gösteri daha sonrada 26 Temmuz İzmir Bostanlı Suat Taşer'de sahnelenecek.

Snob Magazin / Magazin

Armağan Çağlayan Çağlayan Türkiye Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title