Armağan Çağlayan Güldürmeye Geliyor - Haberler

Kalpleri 'teslim' Edecek Şarkı

Armağan Çağlayan Güldürmeye Geliyor Armağan Çağlayan Güldürmeye Geliyor Armağan Çağlayan, sektörde 30 yılı geride bırakmaya hazırlanırken, "Size Anlatacaklarım Var" adını verdiği tek kişilik gösterisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor Türkiye 'nin en önemli televizyon yapımcılarından Armağan Çağlayan, sektörde 30 yılı geride bırakmaya hazırlanırken, "Size Anlatacaklarım Var" adını verdiği tek kişilik gösterisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü isimlerle başından geçen eğlenceli anılarını, YouTube çekimlerinde karşılaştığı hikayeleri seyirciyle buluşturmaya hazırlanan Çağlayan, müzik ve kahkahanın bir arada olduğu "Size Anlatacaklarım Var" ile 22 Haziran'da Zorlu PSM'de izleyici karşısına çıkacak. Atmosfer Sahne Sanatları tarafından düzenlenen gösteri daha sonrada 26 Temmuz İzmir Bostanlı Suat Taşer'de sahnelenecek. Snob Magazin / Magazin Armağan Çağlayan Çağlayan Türkiye Magazin Haberler

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