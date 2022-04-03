Snob Magazin'in özel haberine göre; İnternette, sahnede ya da ekranda neredeyse kusursuz görünen ünlü yıldızları bir de makyajsız görmeye ne dersiniz? Kimi yıldızlar makyajsız da kusursuz görünürken, kimilerini tanımak neredeyse imkansız! Makyajsız haliyle olay yaratan ünlülerden biri de Şeyma Subaşı oldu.

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra Hakan Sabancı ile yeni aşka yelken açan ve günlerdir magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı bu kez makyajsız haliyle olay oldu.

Mert Vidinli, arkadaşı Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini paylaştı. Fotoğraflarda Şeyma Subaşının sıfır makyaj olması dikkatlerden kaçmadı.