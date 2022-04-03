Arkadaşı Şeyma Subaşı'nın Makyajsız Halini Paylaştı! - Haberler

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Arkadaşı Şeyma Subaşı'nın Makyajsız Halini Paylaştı!

Snob Magazin - Magazin
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Arkadaşı Şeyma Subaşı'nın Makyajsız Halini Paylaştı!

Sosyal medyayı aktif kullanan Şeyma Subaşı'nın makyajsız fotoğrafını arkadaşı Mert Vidinli sosyal medya hesabından paylaştı! İşte Şeyma Subaşı'nın makyajsız halleri…

Snob Magazin'in özel haberine göre; İnternette, sahnede ya da ekranda neredeyse kusursuz görünen ünlü yıldızları bir de makyajsız görmeye ne dersiniz? Kimi yıldızlar makyajsız da kusursuz görünürken, kimilerini tanımak neredeyse imkansız! Makyajsız haliyle olay yaratan ünlülerden biri de Şeyma Subaşı oldu.

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra Hakan Sabancı ile yeni aşka yelken açan ve günlerdir magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı bu kez makyajsız haliyle olay oldu.

Mert Vidinli, arkadaşı Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini paylaştı. Fotoğraflarda Şeyma Subaşının sıfır makyaj olması dikkatlerden kaçmadı.

Arkadaşı Şeyma Subaşı'nın Makyajsız Halini Paylaştı!

Arkadaşı Şeyma Subaşı'nın Makyajsız Halini Paylaştı!

Arkadaşı Şeyma Subaşı'nın Makyajsız Halini Paylaştı!

Snob Magazin / Magazin

Şeyma Subaşı, Magazin, Haberler

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