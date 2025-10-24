Arka Sokaklar'da Unutulmaz Hesaplaşma

KANAL D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta unutulmaz bir hesaplaşmaya sahne olacak. Geçmişini kaybetmiş, kimliğini arayan Ali (Alp Korkmaz); hayatını karartan Cevher ile (Nail Kırmızıgül) karşı karşıya gelecek.

YİNE CEVHER'İN ELİNDE

Geçtiğimiz bölümde Ali tedavi gördüğü hastaneden kaçarak ortadan kaybolmuştu. Ancak çok geçmeden Cevher Ali'yi buldu. Her şey Cevher'in planına göre giderken, bu kez beklenmedik bir olay yaşanacak.

ALİ HAFIZASINI GERİ KAZANACAK

Tüm umutların tükendiği anda Ali, büyük bir dönüşüm yaşayacak. Geçmişini hatırlayan Ali, kim olduğunu ve neden savaştığını yeniden fark edecek. Bu gelişme hem Cevher'i hem de izleyiciyi şaşırtacak.

ZİNCİRLERİNİ KIRIYOR, HESAPLAŞMA BAŞLIYOR

Hafızasını geri kazanan Ali, artık sadece kendi özgürlüğü için değil, yaşadığı acıların intikamı için de harekete geçiyor. Silahını eline alan Ali, Cevher'le yüzleşmeye kararlı. Bu hesaplaşma, dizinin kaderini de değiştirecek.

Arka Sokaklar bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.