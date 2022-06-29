Arda Turan... 'CİNSEL TACİZ'DEN İKİNCİ DEFA BERAAT ETTİ! - Haberler

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Arda Turan... 'CİNSEL TACİZ'DEN İKİNCİ DEFA BERAAT ETTİ!

Magazinkolik - Magazin
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Arda Turan... 'CİNSEL TACİZ'DEN İKİNCİ DEFA BERAAT ETTİ!

Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin'in eşine tacizde bulunduğu iddiası ile açılan yeniden yargılama davasında mahkeme beraat kararı verdi.

Futbolcu Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraatine yönelik hükmün istinaf mahkemesince bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada ikinci kez beraat kararı verildi.

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