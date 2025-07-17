Arda Güler, Antalya'da ailesiyle tatilde

Arda Güler, tatilini ailesi ile birlikte Antalya'da geçiriyor

Namık Kemal KILINÇ / Serik, - İSPANYA'nın köklü kulübü Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, tatilini ailesi ile birlikte Antalya'da geçiriyor.

Serik'e bağlı Belek Turizm bölgesinde Cullinan'da kalan ve ailesi ile vakit geçiren yıldız oyuncu dünyanın yükselen spor trendlerinden biri olan padel tenise de ilgi gösterdi. Arda Güler, Cullinan Belek'in profesyonel padel kortlarında geçirdiği keyifli anlarla hem sportif ritmini korudu hem de tatiline hareket kattı.